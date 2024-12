POL-WAF: Telgte. Diebstahl, Sachbeschädigung, Verkehrsunfall - Hinweise zu Unbekannten erbeten

Warendorf (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend (05.12.2024, 17.35 Uhr) ein junger Autofahrer in Telgte verstorben. Der 20-jährige Telgter fuhr auf der L 585 zwischen Telgte und Wolbeck in Richtung Telgte. Aus noch unklarer Ursache geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahn und stieß hier frontal mit dem Auto eines ...

mehr