POL-WAF: Telgte. Junger Autofahrer nach Frontalzusammenstoß verstorben

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 05.12.2024 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Ennigerloh ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 83jährige Frau aus Oelde befuhr die Straße "Zum Buddenbaum" stadtauswärts. Beim Überqueren der B475 in Richtung Hoetmar übersah sie einen von rechts kommenden Pkw. Der vorfahrtberechtigte 66jährige Fahrer aus Hemer konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Seite der querenden Oelderin. ...

