POL-WAF: Ahlen. Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - eine Person festgenommen

Warendorf (ots) - Polizisten haben am Mittwoch (04.12.2024, 11.50 Uhr) die Autofahrt einer 71-jährigen Frau an der Straße Am Röteringshof in Ahlen stoppt - sie fuhr unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten ihr die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen zur ...

mehr