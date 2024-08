Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedhofsallee/ Trickdieb erbeutet Geldbörse

Coesfeld (ots)

Ein Trickdieb hat am Mittwoch (31.07.24) die Geldbörse einer 74-jährigen Coesfelderin gestohlen. Gegen 16.30 Uhr saß sie in einem Auto, das auf dem Parkplatz des Montessori-Kindergartens stand. Ein unbekannter Mann öffnete die Beifahrertür und verwickelte sie in ein Gespräch. Er forderte die Frau auf, sich ein Plakat und ein Klemmbrett anzuschauen, was sie jedoch ablehnte. Zwischenzeitlich war die Tasche der 74-Jährigen in den Fußraum des Beifahrersitzes gefallen. Der Mann versuchte weiterhin renitent, die Frau zum Lesen des Plakats zu bewegen. Sie verneinte das erneut, worauf der Mann ging. Kurz darauf fiel der Coesfelderin die fehlende Geldbörse auf.

Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß schlank, hat schwarze Haare, ein südosteuropäisches Aussehen und er war ganz in weiß gekleidet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Die Polizei rät:

- Wer in so eine Situation gerät, sollte umgehend um Hilfe rufen und auf sich aufmerksam machen. - Sichern Sie ihre Wertsachen, sodass Fremde keinen Zugriff darauf erhalten.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell