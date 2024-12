Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2024 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Ennigerloh ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 83jährige Frau aus Oelde befuhr die Straße "Zum Buddenbaum" stadtauswärts. Beim Überqueren der B475 in Richtung Hoetmar übersah sie einen von rechts kommenden Pkw. Der vorfahrtberechtigte 66jährige Fahrer aus Hemer konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Seite der querenden Oelderin. Dadurch wurde deren Auto zur Seite geschleudert und prallte gegen das Fahrzeug eines dort wartenden 34jährigen aus Herford. Drei Mitfahrer des 66jährigen Mannes aus Hemer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung teilweise gesperrt, es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell