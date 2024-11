POL-WAF: Oelde-Stromberg. Straßenlampe angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem Pkw geben, der am Donnerstagmorgen (07.11.2024, 07.30 Uhr) einen 12-jährigen Jungen in Warendorf leicht angefahren hat und anschließend geflüchtet ist. Der Warendorfer fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in den Kreisverkehr Dr.-Rau-Allee ein, um in Fahrtrichtung Lange Wieske weiter zu fahren. Der unbekannte Pkw-Fahrer war auf der Dr.-Rau-Allee aus Richtung Innenstadt ...

mehr