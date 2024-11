Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. 12-Jähriger angefahren - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Pkw geben, der am Donnerstagmorgen (07.11.2024, 07.30 Uhr) einen 12-jährigen Jungen in Warendorf leicht angefahren hat und anschließend geflüchtet ist.

Der Warendorfer fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in den Kreisverkehr Dr.-Rau-Allee ein, um in Fahrtrichtung Lange Wieske weiter zu fahren. Der unbekannte Pkw-Fahrer war auf der Dr.-Rau-Allee aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehres unterwegs. Am Kreisel touchierte er den 12-Jährigen, sodass dieser vom Fahrrad stürzte. Das schwarze Auto mit einem männlichen Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den 12-Jährigen zu kümmern.

Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

