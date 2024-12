Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexueller Übergriff - Tatverdächtiger festgenommen -

Stuttgart-Möhringen (ots)

In einem Thermalbad kam es am Samstagnachmittag (30.11.2024) zu einem sexuellen Übergriff unter Männern. Gegen 14.40 Uhr befand sich ein 30-Jähriger mit zwei weiteren Männern in einem textilfreien Whirlpool, welcher sich in einem Bad an der Plieninger Straße befindet. Während des Aufenthalts im Wasser wurde der 30-Jährige von einem 56-jährigen Mann mutmaßlich unsittlich im Genitalbereich angefasst. Nachdem dieser den Pool verlassen hatte, wurde der Bademeister vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, der den 56-jährigen Mann in der Sauna auffinden konnte und anschließend die Polizei verständigte. Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

