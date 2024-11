Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bedrohung und Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund

Rostock (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2024, erhielt die Polizei gegen 19:40 Uhr Kenntnis zu einer Bedrohung und Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund in Rostock. Der bislang noch unbekannte Tatverdächtige traf in der Budapester Straße auf eine syrische Mutter mit ihren beiden erwachsenen Töchtern. Zunächst beleidigte der Tatverdächtige die drei Frauen. In der weiteren Folge soll dieser weiter auf die Frauen zugegangen und verbale Bedrohungen ausgesprochen haben. Dabei hatte der Tatverdächtige, nach weiteren Schilderungen der Geschädigten, ein größeres Messer in der Hand, welches dieser in Richtung der Geschädigten hielt, jedoch keine aktiven Bewegungen durchführte. Die Geschädigte rief daraufhin den Polizeinotruf und der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Trotz dessen, dass bereits kurz darauf ein Funkwagen des Rostocker Polizeihauptrevieres vor Ort eintraf und weitere Funkwagen in der Nahbereichsfahndung eingesetzt wurden, konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Durch die Geschädigten wurde der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: - 50-60 Jahre - deutscher Phänotyp - dunkle Mütze - dunkle Kleidung - heller Dreitagebart - mehrere Tüten in der Hand Hinweise zum Tatverdächtigen nehmen das Polizeihauptrevier in Rostock-Reutershagen unter der TelNr.: 0381-49162224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell