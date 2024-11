Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrraddiebe in Parchim auf frischer Tat gestellt

Parchim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch konnten in Parchim 2 Männer von der Polizei gestellt werden, die kurz zuvor ein Fahrrad gestohlen haben. Gegen 01:35 Uhr haben Zeugen bei einem Schnellrestaurant Am Sportplatz die beiden Männer beobachtet, wie sie offensichtlich ein fremdes Fahrrad an sich genommen und dafür ihr eigenes Fahrrad zurückgelassen haben. Umgehend eingesetzte Beamte des Polizeihauptreviers Parchim konnten die Tatverdächtigen mit ihrer Beute in Tatortnähe kontrollieren. Gegen die beiden 32- und 39-jährigen Polen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Das entwendete Fahrrad konnte im Anschluss dem Eigentümer zurückgegeben werden.

