Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden

Stuttgart - Plieningen (ots)

Eine leicht verletzte Person und ca. 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (30.11.2024) im Bereich des Echterdinger Weg ereignet hat. Ein 22-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw befuhr gegen 09.20 Uhr die L1192 von Echterdingen kommend in Richtung Esslingen. Eine 28-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz wollte von der Autobahn kommend an der Einmündung zur L1192 nach links in Richtung Echterdingen abbiegen. An dieser Einmündung soll der 22-Jährige das Rotlicht missachtet haben und stieß mit dem Pkw der 28-Jährigen zusammen, welche hierbei leicht verletzt wurde. Zur Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden. Hierbei kam es zu keinen größeren Behinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell