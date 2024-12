Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Hausen (ots)

Eine Gartenhütte auf einem Grundstück am Hausenring ist am frühen Samstagmorgen (30.11.2024) aus bislang unbekannten Gründen abgebrannt. Anwohner und Passanten bemerkten gegen 04.40 Uhr das Feuer und setzten einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Beamten stand die Hütte bereits in Vollbrand. Ein auf dem Nachbargrundstück befindliches Gehege mit zwei Katzen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Katzen blieben unversehrt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

