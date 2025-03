POL-HM: Diesel aus zwei Fahrzeugen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Eschershausen-Stadtoldendorf/ Heinade (ots) - In der Nacht (12.03.2025) geriet, gegen 01:00 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein zurzeit leerstehendes Wohngebäude in der Straße "An der Reihe" in Heinade in Brand. Ein 26-jähriger Anwohner meldete der Polizei, dass er in der Nachbarschaft in Heinade-Hellental einen Feuerschein wahrgenommen habe. Beim Eintreffen der Polizei stand bereits das Erd- und Dachgeschoss des ...

