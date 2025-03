POL-HM: Unbekannter wirft Stein von Brücke auf fahrenden Transporter - Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Hameln (ots) - Am Freitag (14.03.2025) wurde der Einsatzleitstelle, gegen 21:15 Uhr, ein medizinischer Notfall im Bereich des "Pferdemarktes" in Hameln gemeldet. Vor Ort konnte ein 57 Jahre alter Mann in medizinischer Notlage aufgefunden werden. Trotz Reanimationsversuchen durch den alarmierten Rettungsdienst ...

mehr