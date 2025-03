Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Altenheim - Polizei sucht Zeugen

Holzminden/ Neuhaus (ots)

Zwischen Freitag (14.03.2025) und Montag (17.05.2024) kam es im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 07:50 Uhr zu einem Einbruch in das Senioren- und Pflegeheim "Haus Solling" in der Straße "Am Wildenkiel" in Neuhaus. Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zum Büro der Pflegeeinrichtung und entwendeten hier den Schlüssel zum Tresor. Anschließend entnahmen die Täter Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich aus dem Tresor und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 in Verbindung zu setzen.

