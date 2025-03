Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Holzminden/Bevern (ots)

Zwischen Freitag (14.03.2025) und Montag (17.05.2025) kam es im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 05:30 Uhr in der Straße "Birkenweg" in Bevern zu einem Einbruch in das Firmengebäude SNG Kosmetik GmbH. Mehrere zurzeit unbekannte Täter verschafften sich mit massiver Gewalt Zutritt zu den Lagerräumen und zum Firmengebäude. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten Werkzeuge und einen Tresor. Nach jetzigen Erkenntnissen liegt die Schadenshöhe im vierstelligen Bereich. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell