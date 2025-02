Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Kontrollierter Radler führt Polizei zu vielen gestohlenen Rädern

Neustrelitz (ots)

Aus einer Kontrolle eines Fahrradfahrers während der Streife entwickelte sich die Aufnahme von Diebstahlsanzeigen mehrerer Räder. Gestern Abend kurz nach 22:00 Uhr kontrollierten Kräfte des Neustrelitzer Reviers einen 39-jährigen Mann auf einem Rad in der Lessingstraße in Neustrelitz. Die Polizisten stellten fest, dass das Rad als gestohlen gilt. Der Mann gab an, es selbst nur von einer Bekannten gekauft zu haben.

Da die Beamten gesehen hatten, aus welchem Haus der Radfahrer zuvor kam, entschieden sie sich für eine Überprüfung der Räume dort. An mehreren Stellen davor und innen standen Räder und E-Bikes bzw. Teile von dem, was mal ein Rad war. Größtenteils sind die gefundenen Räder und Teile mit dem Status "gestohlen" bei der Polizei in Fahndung gesetzt. Momentan wird von etwa 20 gestohlenen Rädern ausgegangen.

Bei der Maßnahme tauchte ein 32-jähriger Bewohner auf, der als dringend tatverdächtig gilt, die Räder gestohlen und teils auch auseinandergebaut zu haben. Er wollte mutmaßlich auch kurz zuvor erst ein E-Bike in der Ernst-Moritz-Arndt stehlen. Das sei ihm aber zu schwer gewesen. So habe er es zwei Aufgänge weiter wieder abgestellt und sogar angeschlossen.

Die Kripo wird nun nach den echten Besitzern forschen und diese benachrichtigen.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

