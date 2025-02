Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 41-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall auf der B192

Röbel (ots)

Am 21.02.2025 kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Malchow und Penkow. Auf Höhe der Abbiegung Laschendorf musste ein 69-jähriger Fahrzeugführer verkehrsbedingt halten, da er nach links abbiegen wollte und den durchfahrenden Verkehr passieren ließ. In unmittelbarer Folge fuhr der 41-jährige Autofahrer auf das haltende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge waren durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B192 zwischenzeitlich vollgesperrt. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Der 69-jährige Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen während der 41-jährige Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,19 Promille. Die Beamten des Polizeireviers Röbel haben eine Anzeige gegen den Unfallverursacher aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell