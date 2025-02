Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten 1.000 Euro

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist in der Fußgängerzone Opfer von Taschendieben geworden. Dabei wurde ein vierstelliger Geldbetrag gestohlen.

Wie die Betroffene am Montag bei der Polizei anzeigte, passierte das Ganze am Samstagnachmittag zwischen 15.30 und 16 Uhr. In dieser Zeit hielt sich die 38-Jährige in einem Geschäft am Fackelrondell auf und hatte ihren Rucksack bei sich; der Reißverschluss sei geschlossen gewesen. An der Kasse stellte die Frau dann aber fest, dass jemand unbemerkt die Tasche geöffnet und den Geldbeutel an sich genommen hatte. Da sie sich erst kurz zuvor Bargeld an einem Geldautomaten geholt hatte, verschwanden mit dem Portemonnaie 1.000 Euro.

Glück im Unglück: Am Sonntag erhielt die 38-Jährige die Mitteilung, dass die Geldbörse in einem Schnellimbiss gefunden wurde. Als sie diese dort abholte, waren die 1.000 Euro verschwunden; allerdings hatten die Diebe ein verstecktes Geldfach, in dem sich weitere 400 Euro befanden, nicht entdeckt - diese Scheine waren noch da. Auch die Ausweisdokumente sowie andere Bezahl- und Kundenkarten interessierten die Täter nicht, alles steckte noch in der Börse.

Ein Tipp der Polizei: Tragen Sie immer nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie gerade brauchen. Empfehlenswert ist auch, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände nicht im Rucksack auf dem Rücken zu transportieren, sondern möglichst nah am Körper - am besten in einer Innentasche der Kleidung - um potenziellen Dieben den Zugriff so schwer wie möglich zu machen. |cri

