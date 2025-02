POL-PPWP: Vandalen sorgen für Sachbeschädigungen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat Montag (17.02.2025) in der Mainzer Straße einen mutmaßlichen Autodieb gestoppt. Der 19-Jährige steht im Verdacht, bereits am Samstagnachmittag aus einer Werkstatt im Stadtgebiet einen Pkw gestohlen zu haben. Während der Fahndung erkannte am Montagvormittag eine Polizeistreife den Verdächtigen in dem gestohlenen Wagen. Sie verfolgte ihn durch die Mainzer Straße stadteinwärts. ...

mehr