Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt Autodieb fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat Montag (17.02.2025) in der Mainzer Straße einen mutmaßlichen Autodieb gestoppt. Der 19-Jährige steht im Verdacht, bereits am Samstagnachmittag aus einer Werkstatt im Stadtgebiet einen Pkw gestohlen zu haben.

Während der Fahndung erkannte am Montagvormittag eine Polizeistreife den Verdächtigen in dem gestohlenen Wagen. Sie verfolgte ihn durch die Mainzer Straße stadteinwärts. In der Höhe eines Baumarktes stoppten Polizeistreifen den Flüchtenden. Weil der Mann nicht aus dem Auto aussteigen wollte und den Pkw verriegelt hatte, verschafften sich die Beamten gewaltsam Zugang ins Fahrzeug. Eine Autoscheibe ging dabei zu Bruch. Polizisten nahmen den 19-Jährigen fest. Er befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell