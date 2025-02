Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Umhängetasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einer Seniorin wurde am Samstagnachmittag in der Kerststraße der Geldbeutel gestohlen. Wie die Frau der Polizei mitteilte, war sie zwischen 15 und 16 Uhr in einer Drogerie und einem Non-Food-Discounter einkaufen. Im Anschluss bemerkte die 84-Jährige, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offen stand. Das Portemonnaie war weg. Darin befanden sich neben Ausweisdokumenten und einem Medikamentenplan auch ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls dauern an. Zeugen, die den Vorfall oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

