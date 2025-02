Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Lkw-Anhänger

Kaiserslautern (ots)

Der Diebstahl eines Anhängers in der Röchlingstraße sorgte am Montagmorgen bei einem Lkw-Fahrer für Verblüffung. Nach seinen Angaben ließ er den Auflieger am Freitag, 7. Februar, gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz stehen. Als der Brummifahrer am gestrigen Montag, 7 Uhr, zurückkam und den Anhänger an seine Zugmaschine ankoppeln wollte, bemerkte der 44-Jährige, dass der Auflieger samt Ladung verschwunden war. Der Gesamtschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem ist der weiße Sattelanhänger mit polnischem Kennzeichen aufgefallen? Wer hat etwas Ungewöhnliches beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

