Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Sachschaden

Callbach (ots)

19-Jährige kommt mit dem Schrecken davon. Am Montagmorgen befuhr die junge Frau die B 420 von Unkenbach in Richtung Callbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schlechter Straßenverhältnisse kam die Fahrerin von der Straße ab. Neben der Fahrbahn kollidierte sie mit zwei Bäumen, bevor sie zum Stehen kam. Ihr Fahrzeug wurde hierbei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. |pilek

