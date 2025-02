Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lkw-Brand auf der A6

A6 Fahrtrichtung Saarbrücken, bei Landstuhl (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der A6 zu einem Brand, bei dem der Auflieger eines Lkw in Flammen stand. Der Lkw befand sich hierbei auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Einsiedlerhof und Ramstein-Miesenbach. Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die rechte Fahrspur gesperrt. Auslöser des Brandes war ein technischer Defekt.

