Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneut Mülleimerbrand - Tatverdächtige festgestellt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend hat ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie mehrere Personen auf einem Parkplatz an der B 48 zwei Mülleimer mittels Feuerwerkskörper in Brand setzten und dann mit einem weißen PKW flüchteten. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife der Polizei Kirchheimbolanden in Kirchheimbolanden kontrolliert. In dem Fahrzeug wurden Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt. Vier der fünf Insassen werden nun als Tatverdächtige einer Sachbeschädigung geführt. Die brennenden Mülleimer wurden von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Bereits Mitte April und Anfang Oktober hatten mehrere Mülleimer an der B 48 gebrannt. Es könnte ein Tatzusammenhang bestehen. |pirok

