Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer zeigt Auffälligkeiten

Offenbach-Hundheim (ots)

Auffällig wurde ein 42-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in der Hauptstraße. Der Fahrer zeigte während der Kontrolle Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Einen freiwilligen Drogenschnelltest lehnte er ab, weshalb ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte sich der Verdacht bestätigen und der Grenzwert überschritten sein, erwartet ihn ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell