Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Regelmäßiger Cannabiskonsum...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... führte am 11.11.2024 um 00:25 Uhr zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche einen 39-Jährigen betraf. Der Mann wurde zu diesem Zeitpunkt mit einem Citroen in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten diverse Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu gab der Fahrer an, dass er regelmäßig seit mehreren Jahren Cannabis konsumieren würde. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der 39-Jährige eine Blutprobe abgeben und den Fahrzeugschlüssel seinem fahrtüchtigen Beifahrer übergeben musste. Nun auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell