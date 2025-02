POL-PDKL: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots) - Spiegel berühren sich auf enger Straße. Am Freitag, 07.02.2025 gegen 15.30 Uhr lenkte ein Mann seinen schwarzen 1er BMW in der Haschbacher Straße in Rammelsbach Richtung Haschbach. Ihm kam ein schwarzer Pkw der Marke Hyundai mit KUS-Kennzeichen entgegen. Etwa auf Höhe des Spielplatzes stießen die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander, welche hierbei Schaden erlitten. Der ...

