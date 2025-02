Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene Wildkamera führt zur Aufklärung weiterer Tat

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen des Diebstahls einer Wildkamera wurde die Polizei am Sonntagabend zu einem Forsthaus gerufen. Aufgrund von Bewegungen, die auf der Kamera zu sehen waren, schaute der Besitzer nach. Vor Ort angekommen, sprach er zwei Personen an, die sich dort aufhielten. Diese nahmen daraufhin Reißaus. Mit ihnen war auch die Videokamera weg. Durch weitere Ermittlungen gelang es der hinzugerufenen Polizeistreife, einen Mann zu identifizieren. Der Gesuchte konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Baumaschinen, welche bereits im November aus einem Firmenwagen gestohlen wurden. Der Mann muss sich jetzt wegen der Diebstähle rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

