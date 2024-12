Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241217-4: Unbekannter überfällt Seniorin und flüchtet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem etwa 170 Zentimeter großen, schlanken und sportlichen Mann, der Montagmittag (16. Dezember) in Kerpen einer älteren Dame (84) die Handtasche entrissen haben soll. Er soll eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Boots sowie einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die 84-Jährige gegen 13.15 Uhr entlang der Straße "Am Kalkofen" gegangen sein, als der Unbekannte ihr in Höhe Merkurweg die Handtasche aus der Hand gerissen habe. Dabei sei sie gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Täter soll anschließend den Bahndamm hochgeklettert und an den Gleisen entlang in Richtung des Bahnhofes in Horrem gelaufen sein. Dort sei er auf den Bahnsteig an Gleis 1 geklettert und verschwunden. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

