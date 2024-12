Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241217-2: Mann mit Messer raubte Bekleidungsgeschäft aus - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter flüchtete mit orangefarbener Tüte

Die Polizei fahndet nach einem etwa 175 Zentimeter großen und zwischen 16 und 20 Jahre alten Mann, der Montagvormittag (16. Dezember) in Elsdorf ein Bekleidungsgeschäft überfallen haben soll. Der dunkel gekleidete und vermummte Mann soll eine Mitarbeiterin mit einem größeren Messer bedroht haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen trat der Mann gegen 9.50 Uhr an den Tresen des Geschäfts an der Ohndorfer Straße heran und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt des Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Mitarbeiterin habe dann die Tageseinnahmen in eine orangefarbene Plastiktüte gesteckt. Der Mann sei dann in Richtung des nahegelegenen Sportplatzes geflüchtet. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie fertigten eine Strafanzeige. (rs)

