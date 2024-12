Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241217-1: Schüler bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frechen (ots)

Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (13. Dezember) in Frechen ist ein Fahrradfahrer (9) leicht verletzt worden. Der Junge sowie der weitere Unfallbeteiligte fuhren nach dem Zusammenstoß davon. Eine aufmerksame Zeugin rief die Polizei. Der Autofahrer sei etwa 18 bis 22 Jahre alt, schlank und habe blonde-hellbraune Haare. Zur Klärung des Unfallhergangs suchen die Beamten des Verkehrskommissariats nun Zeugen sowie den unbekannten Autofahrer. Die Sachbearbeiter nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der 9-Jährige mit seinem Rad gegen 7.45 Uhr auf dem Fahrradweg der Lindenstraße in Richtung Krankenhausstraße unterwegs. Zeitgleich sei ein Autofahrer in einem hellgrünen Kleinwagen auf der Lindenstraße in Richtung Freiheitsring gefahren und sei nach links in die Stresemannstraße eingebogen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Kind gekommen. Beide Unfallbeteiligten seien weitergefahren. Die Zeugin stoppte den Jungen und informierte die Polizei sowie einen Angehörigen des Schülers.

Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell