Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241213-3: 17-Jähriger nach versuchtem Automatenaufbruch gestellt

Pulheim (ots)

Aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei

Polizisten haben am Donnerstagabend (12. Dezember) einen Jugendlichen (17) in Pulheim gestellt. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit zwei Komplizen versucht zu haben, einen Automaten aufzubrechen.

Gegen 18 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er habe beobachtet, wie drei Täter versuchten, einen Automaten an der Bergheimer Straße aufzubrechen. Nach ersten Ermittlungen soll das Trio zunächst gegen die Scheibe des Automaten geschlagen haben. Der 17-Jährige habe danach versucht, den Automaten mit einem Akkuschrauber aufzubrechen.

Als Polizisten am Tatort eintrafen, sollen Verdächtige, auf die die Beschreibung des Zeugen passte, weggelaufen sein. Nach einer kurzen Flucht stellten die Beamten einen Jugendlichen in der Geyener Straße und brachten ihn zwecks Identitätsfeststellung auf eine Polizeiwache. Hier erschienen die bereits informierten Erziehungsberechtigten. Der Jugendliche muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus Automaten verantworten. Beamte des Kriminalkommissariats 21 haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (jus)

