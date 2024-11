Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti in der Rheinstraße

Neitersen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.11.2024 wurde an einem Garagenkomplex in der Rheinstraße in Neitersen eine Sachbeschädigung durch Graffiti festgestellt. Eine unbekannte Täterschaft hat hier die Buchstabenkombination "EZ" mit einem Blitz in Kupferfarbe auf die Garagenwand aufgesprüht. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell