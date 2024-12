Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241213-1: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Freitag (13. Dezember) in Frechen einen Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen meldete ein Anwohner der Halfmannstraße gegen 4 Uhr verdächtigte Geräusche vor seinem Haus. Er habe dann an einem am Straßenrand geparkten Transporter eine offene Schiebetür entdeckt. Alarmierte Polizisten stellten ein Loch in der Schiebetür des Fahrzeugs fest. Sie leiteten umgehend eine Fahndung ein, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell