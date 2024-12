Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241211-5: Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Elsdorf, Hürth (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum von Montagabend (9. Dezember) bis Dienstagmorgen (10. Dezember) in Elsdorf-Grouven und in Hürth-Hermülheim jeweils ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Die Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalkommissariate 21 und 23 bereits aufgenommen.

Gegen 6.30 Uhr stellte in der Römerstraße in Elsdorf der Mitarbeiter eines Handwerkbetriebs einen Schaden an seinem Ford fest. In der Seitentür des Transits war ein Loch in die Karosserie geschnitten. Aus dem Inneren des Fahrzeuges haben die Täter diverse Werkzeuge mitgenommen. Kriminalbeamte sicherten Spuren am und im Auto. Etwa eine Stunde später stellte in Hürth an der Sudentenstraße ein Handwerker fest, dass die Heckscheibe seines Toyotas eingeschlagen wurde. Auch hier entwendeten die Täter verschiedenste Werkzeuge aus dem Fahrzeug.

Hinweise zu den Tätern, dem Verbleib der Werkzeuge oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit in beiden Fällen nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

