POL-REK: 241213-2: Zeugensuche nach Aufbruch von Lager

Elsdorf, Hürth (ots) - Ermittler suchen Zeugen Bislang Unbekannte haben im Zeitraum von Montagabend (9. Dezember) bis Dienstagmorgen (10. Dezember) in Elsdorf-Grouven und in Hürth-Hermülheim jeweils ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Die Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalkommissariate 21 und 23 bereits aufgenommen. Gegen 6.30 Uhr stellte in der Römerstraße in Elsdorf der Mitarbeiter eines Handwerkbetriebs ...

