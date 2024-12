Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241217-3: Polizei nimmt aggressiven und alkoholisierten Mann in Gewahrsam

Wesseling (ots)

Angriff auf Polizisten mit Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) unterbunden

Polizisten haben am Montagnachmittag (16. Dezember) in Wesseling-Keldenich einen aggressiven und stark alkoholisierten Mann (32) in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Richter ordnete wenig später die Fortdauer der Ingewahrsamnahme an. Der 32-Jährige hatte zuvor insgesamt vier jugendliche Mädchen verbal belästigt. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten leistete der Mann auf der Straße und später auf der Wache Widerstand. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands verantworten.

Nach ersten Ermittlungen waren zwei Mädchen (16, 15) gegen 18 Uhr auf der Wiesenstraße unterwegs. Dort sei ein dunkel gekleideter Mann auf sie zugekommen, der zwei Bierflaschen in der Hand gehabt und sie angesprochen habe. Die Jugendlichen verhielten sich vorbildlich, gingen dem aggressiv Wirkenden aus dem Weg und alarmierten über ihr Handy die Polizei. Anschließend suchten sie Schutz in einer Gaststätte. Hinzugerufene Polizisten nahmen eine Anzeige auf und leiteten eine Fahndung nach dem verdächtigen Mann ein. Zur Sicherheit boten die Polizisten den beiden Geschädigten an, sie nach Hause zu bringen.

Auf dem Weg dorthin winkten den Streifenbeamten zwei weitere Mädchen (beide 14). Sie schilderten, dass sie auf der Klobotzstraße einem stark alkoholisierten Mann begegnet seien, der in Richtung eines angrenzenden Spielplatzes gegangen sei.

Wenige Augenblicke später erkannten die Polizisten den gesuchten Mann und sprachen ihn an. Er verhielt sich auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und brüllte die Polizisten an. Er bäumte sich auf, schrie herum und kam immer wieder bedrohlich auf die Uniformierten zu. Um einen sich ankündigenden Angriff zu unterbinden, drohten sie dem Aggressor den Einsatz des DEIG an. Als er schließlich erneut bedrohlich auf einen Polizisten zuging setzten die Beamten das angedrohte Einsatzmittel ein, das sofort Wirkung zeigte. Die Beamten legten dem 32-Jährigen Handfesseln an und verständigten vorsorglich ein Rettungsteam.

Nach einer kurzen Behandlung durch einen Arzt brachten die Beamten den weiterhin aggressiven Mann zur Polizeiwache. Dort wehrte er sich gegen die Durchsuchung und schlug mehrfach gegen einen Polizisten. In der Zelle beruhigte sich der Tatverdächtige. Polizisten entließen ihn entsprechend der richterlichen Vorgabe am Dienstagmorgen.

Die Ermittlungen zu dem Fall haben die Beamten des Kriminalkommissariats 23 aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell