Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Neckarsteinach: Eisplatte von LKW beschädigt nachfolgenden PKW

Neckarsteinach (ots)

Am Montag, den 17.02.2025, gegen 07:15 Uhr, befuhr ein Lkw mit Anhänger die B 37 in Richtung Neckarsteinach. Vor Ortseingang Neckarsteinach lösten sich vom Anhänger Eisplatten und fielen auf den in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Unfallzeugen melden sich bitte beim Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer: 06272-93050.

