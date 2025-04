Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Festnahme nach Brandstiftung

Lübeck (ots)

Am 24.04.2025 gegen 02.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw im Hudekamp gerufen. Der Brand konnte abgelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Noch vor Ort stellten Polizeibeamte einen 27-jährigen Lübecker fest. Dieser war bereits zuvor in der Nacht in Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung kontrolliert worden . Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gegen 02.50 Uhr meldete ein Zeuge, dass aus einem Renault Qualm entweichen würde. Das Feuer im Fahrzeuginneren konnte durch die Berufsfeuerwehr abgelöscht werden. Polizeibeamte des 2. Polizeireviers bemerkten eine männliche Person, die aus nächster Nähe den Brand beobachtet hatte. Bereits zwei Stunden zuvor war der 27-jährige Lübecker im Zusammenhang mit einer brennenden Mülltonne in der Ziegelstraße kontrolliert worden.

Nach Belehrung gab der Mann zu, für den Brand des Fahrzeuges und der Mülltonne verantwortlich zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen bei 5000 Euro. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung übernommen.

Wer in der Nacht vom 23.04. auf den 24.04.2025 in der Zeit von 23.30-02.50 Uhr Beobachtungen im Bereich der Ziegelstraße und im Hudekamp gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Kommissariat 11 unter der Rufnummer 0451/1310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell