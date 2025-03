Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Computerbetrug - Wer erkennt die abgebildete Person?

Sondershausen (ots)

Vermutlich entwendete die abgebildete Person am Dienstag, den 21.05.2024, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Frankenhäuser Straße 1 unbemerkt die Handtasche einer Frau, in der sich unter anderem ein Portemonnaie mit zwei EC-Karten sowie einer Kreditkarte.

Der Abgebildete eignete sich diese Karten an, um sich durch den unberechtigten Einsatz der Karten an einem Geldautomaten Bargeld zu verschaffen. Es erfolgte insgesamt vier Bargeldabhebungen in der Zeit ab 10.35 Uhr, somit kurz nach dem o.g. Diebstahl der Geldbörse, an einem Geldautomaten der der Deutschen-Bank-Filiale Sondershausen. Insgesamt hob der Beschuldigte mehr als 2000 Bargeld ab.

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen, die den Täter in der Filiale der Deutschen Bank bei dem Abhebeprozess oder im Kaufland in Sondershausen bei der Diebstahlshandlung am 21.05.2024 beobachtet haben. Ebenso werden Personen gesucht, die Angaben zu dem Abgebildeten machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0129629/2024

