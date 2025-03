LPI-NDH: E-Scooter vor Supermarkt entwendet

Mühlhausen (ots) - Am Montag wurde der Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schadebergstraße festgestellt. Im Tatzeitraum zwischen Montag, 24. Februar, und Montag, 10. März, drangen der oder die Täter gewaltsam in den Kellerverschlag ein. Sie erbeuteten daraus mehrere Deckenleuchten sowie Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei ...

