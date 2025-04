Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Brand eines Restmüllcontainers mit Gebäudeschaden an der anliegenden Zahnarztpraxis

Delmenhorst (ots)

Am Abend des 26.04.2025, gegen 23:35 Uhr, ist es in der Eschhofstraße in Lemwerder aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Restmüllcontainers gekommen. Der Brandentdecker hatte zuvor offene Flammen an dem Container festgestellt. Im weiteren Verlauf des Brandes wurde die angrenzende Gebäudewand sowie ein Fenster einer Zahnarztpraxis beschädigt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

