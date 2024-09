POL-MK: Fahrer unter Drogen am Steuer

Halver (ots) - Taschendiebe haben am Dienstag eine 80-Jährige beim Einkaufen bestohlen. Als sie gegen 16 Uhr ihre Waren bezahlen wollte, suchte sie vergeblich in ihrer Einkaufstasche nach dem Portemonnaie. Um auszuschließen, es zu Hause vergessen zu haben, fuhr sie zunächst heim. Doch die Börse tauchte dort nicht auf. Deshalb erstattete sie einen Tag später Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern ...

mehr