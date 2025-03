Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Landesweiter Warntag am 13. März 2025

Paderborn (ots)

(sg) Am Donnerstag, den 13. März 2025, findet in Nordrhein-Westfalen der landesweite Warntag statt. Auch die Stadt Paderborn beteiligt sich an diesem Probealarm, um die Bevölkerung für Warnsignale und Notfallkommunikation zu sensibilisieren.

Um 11:00 Uhr werden verschiedene Warnmittel getestet, darunter:

- Sirenenalarm mit einem auf- und abschwellenden Heulton - Warnmeldungen über Apps wie NINA UND KATWARN - Cell Broadcast Warnung direkt auf das Handy

Warum der Warntag? Der Warntag dient dazu, die Bevölkerung mit Warnsignalen vertraut zu machen, Abläufe zu testen und die Wichtigkeit von Notfallvorsorge zu unterstreichen.

Was tun beim Probealarm?

- Keine Panik! Es handelt sich um einen Testalarm, keine reale Gefahr. - Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich über Notfallwarnungen & richtige Verhaltensweisen zu informieren.

Weitere Informationen zum Warntag und zur Warnung der Bevölkerung finden Sie unter: https://www.im.nrw/landesweiter-warntag

Weitere Informationen zum Cell Broadcast finden Sie unter: https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/So-werden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell