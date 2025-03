FW Paderborn: Gemeldeter Kellerbrand mit Menschenrettung in Paderborn-Wewer

Paderborn (ots) - (sg) Paderborn-Elsen, 08.03.2025 - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Paderborn um 03:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in der Letterhausstraße in Elsen alarmiert. Beim Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Elsen stellte sich heraus, dass ein PKW auf dem Dach lag. Der Fahrer hatte sich jedoch bereits selbstständig aus dem Fahrzeug ...

mehr