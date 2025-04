POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Delmenhorst (ots) - Am 26.04.2025, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:05 Uhr, wurde durch die bislang unbekannte Täterschaft die Verglasung der Eingangstür eines Vermessungsbüros in der Steller Straße mit einem Stein eingeworfen. Ein Eindringen in das Objekt hat jedoch nicht stattgefunden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei ...

