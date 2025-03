Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rivalisierende Gruppen trafen aufeinander

Bad Salzungen (ots)

Am späten Donnerstagabend fuhren Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen im Stadtgebiet von Bad Salzungen Streife. Im Bereich des Nappenplatzes stellten sie eine Gruppe von ca. 60 bis 80 Personen fest, die allesamt schwarz gekleidet und zum Teil vermummt waren. Es rannten viele durcheinander, brüllten laut umher und schubsten einander. Dem Anschein nach, war dort eine Schlägerei im Gange oder stand zumindest kurz bevor. Nachdem sich die Polizisten zu erkennen gaben, zerstreute sich die Gruppe und flüchtete. Einige Personen konnten namhaft gemacht werden. Den Ermittlungen nach handelte sich sich bei den Beteiligten um rivalisierende Gruppen zweier Fußballvereine aus Thüringen, die sich an diesem Abend zum Aufeinandertreffen verabredeten. Bei der Überprüfung im Stadtgebiet konnten neben zahlreichen Aufklebern mit Fußballbezug und mit Bezügen zur Ultraszene auch frische Graffiti festgestellt werden. Absprachen mit der Stadt Bad Salzungen bezüglich der Beseitigung dieser liefen bereits. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Vorkommnissen am Donnerstag nach 22:00 Uhr geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0073047/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell