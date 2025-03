LPI-SHL: Vorfahrtsverstoß

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Grundstück eines Stromversorgers in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Von zwei großen Kabeltrommeln schnitten die Unbekannten mehrere Stücke ab. Aus bislang unbekannter Ursache wurden die Abschnitte nicht entwendet, sondern blieben vor Ort zurück. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. ...

